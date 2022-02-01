Травма при ожеледиці: що потрібно обов'язково зробити людині, яка постраждала

Найближчим часом в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та морози. За такої погоди складно пересуватися і автомобілям, і пішоходам.

Комунальники повинні чистити дороги та тротуари, проте не рідкісні випадки, коли людина оступається, падає та отримує травму. За деякими даними, щороку через ожеледицю травмується до 100 тисяч громадян. В legalaid.gov.ua дали поради, як чинити у таких випадках, щоб домогтися компенсації.

Так, слід викликати «швидку» або попросити зробити це перехожих, а також сфотографувати місце падіння. Існує сенс обмінятися контактами з людьми, які стали свідками травматичної події — вони можуть стати свідками в суді, якщо відповідальна за прибирання зазначеної території особа добровільно не відшкодує витрати на лікування.

Слід звернути увагу на те, щоб в амбулаторній медичній картці було вказано причину травми (через падіння та ожеледицю). Бажано записати всі дані бригади «швидкої», яка везла потерпілого до лікарні.

Експерти радять сформувати претензію та надіслати її рекомендованим листом з повідомленням, на адресу установи або служби, які відповідають за експлуатацію ділянки, на якій ви впали та отримали травму. У листі слід зазначити, що ви розраховуєте на компенсацію у термін до певної дати, а також додати копії всіх зібраних документів, у тому числі чеки з аптеки та лікарні.

Якщо збитки відшкодовувати відмовляться, то потрібно подавати позов до суду про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Відповідно до законодавства, саме відповідач має довести, що він не винний, а позивачі звільняються від сплати судового збору.

Що потрібно зробити, щоби не впасти і не отримати травму? По-перше, вибирати відповідне взуття з рельєфною підошвою і не носити підбори. Краще робити маленькі кроки і не тримати руки в кишенях, щоб у разі потреби ними можна було балансувати. Якщо ви послизнулися, спробуйте присісти — це може й уберегти від падіння, й зробити його «м'якшим».

До речі, цієї зими жертвою ожеледиці став захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Сергій Кривцов — він отримав перелом малої гомілкової кістки.

Фото Pixabay

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