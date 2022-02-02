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Здоров'я та медицина

Якщо відмовляють у вакцинації: МОЗ відповіло на найпоширеніші питання про щеплення проти ковіду

12:40 2 лютого 2022
вакцинація

Кампанія із вакцинації бустерною дозою вакцини проти коронавірусу в Україні проходить не надто активно. Навіть тим, хто дуже хоче вакцинуватися, в щепленні можуть відмовити. МОЗ розповіло, як діяти, якщо тих, хто прийшов на вакцинацію, завертають назад під надуманим приводом, наприклад:

Немає декларації із сімейним лікарем. У МОЗ пояснюють, що відсутність декларації не може бути підставою відмовляти пацієнтові у вакцинації. Але якщо немає договору із сімейним лікарем і відповідно даних пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, то на щеплення потрібно прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Попереднє щеплення робилося в іншому закладі. За законом отримати вакцину можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації, незалежно від того, де було зроблено перше щеплення.

Відсутня певна вакцина. У МОЗ нагадують, що частина вакцин є взаємозамінними. Можна використовувати такі схеми.

  • CoronaVac/Sinovac + AstraZeneca або Pfizer, Moderna;
  • AstraZeneca + Pfizer, Moderna;
  • Pfizer, Moderna + AstraZeneca.

Відмова через проживання на тимчасовій окупованій території. Тим, хто живе в ОРДЛО, можна вакцинуватися на підконтрольних Україні територіях або в пунктах в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Нагадаємо, за добу 1 лютого 74 592 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 осіб, другу дозу — 27 248, додаткову та бустерну дози — 717 та 21 450 українців відповідно.

Фото https://ua.depositphotos.com

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