Лікар Комаровський вважає «Омікрон» однією з найзаразніших інфекцій, що існують на земній кулі

Хвиля коронавірусної інфекції накриває Україну. Минулої доби був зафіксований найвищий показник COVID-інфікованих за час пандемії — 39 620 хворих. Добою раніше цей показник був майже на п'ять тисяч менший.

Лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав, що «ми маємо визнати таке: заразність „Омікрона“ наближається до заразності кору». Тобто це одна з найзаразніших інфекцій, що існують на земній кулі.

На думку Комаровського, «Омікрон» — одна з найзаразніших інфекцій, що існують на земній кулі. «Порівнятися з кором не може, мабуть, ніщо. І „Омікрон“ практично такий самий. Тому, як я сказав місяць тому, „Омікрон“ прийде у кожне носогорло… Жодні маски, жодні протиепідемічні заходи не спрацюють», — заявив Комаровський. За його словами, цей вірус вразить «десятки мільйонів, практично всіх». «Чим це скінчиться? Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання… Але загальна кількість тих, кому буде дуже погано й на кого не вистачить медицини та кисню, буде величезною», — вважає лікар.

Нагадаємо, у 74-річної співачки Софії Ротару підтвердився штам «Омікрон». Артистка два тижні лікувалась від інфекції, а зараз намагається впоратися з ускладненнями після захворювання.

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