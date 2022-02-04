У МОЗ розвінчали чергові міфи щодо коронавірусної інфекції, вакцин проти неї, а також щодо зв'язку між щепленням та раковими захворюваннями.

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили спростування до п'яти найпоширеніших фейків ц зієї теми.

МІФ № 1: Рак — це грибок, що лікується квашеною капустою та ліками проти гельмінтів.

ФАКТ: Рак — це мутація ДНК клітини, а не грибок. Ліки, які дезінформатори радять для «лікування раку», використовується проти гельмінтів і захворювань, що передаються статевим шляхом.



МІФ № 2: Поствакцинальний детокс після щеплення від COVID-19 — «експерти» рекомендують приймати ванни з англійською сіллю, провести детокс кишечника, перейти на спеціальну дієту, вживати низку біодобавок і створити «атмосферу підвищених вібрацій» для «відновлення» ушкоджених мРНК-вакцинами генів.

ФАКТ: Імунна відповідь на вакцину є захисною, її дію не можна розвернути або відмінити. Побічні ефекти після вакцинації від COVID-19, які виникають у частини людей, не є індикатором того, що вакцина містила якісь шкідливі речовини і організм людини потребує детоксикації. Побічні ефекти (наприклад, головний біль, біль у м’язах, озноб, нудота та інші) є нормальними ознаками того, що організм людини, яка отримала вакцину, виробляє захист.



МІФ № 3: Гендиректор Pfizer зізнався, що мікрочип у пігулках — для контролю за населенням. Нібито Альберт Бурло рекомендує вставляти мікрочип у пігулки з метою контролю того, проковтнув пацієнт ліки чи ні. Як доказ користувачі мережі публікують відео виступ Альберта Бурли, в якому він дійсно розповідає про технологію біочипа в ліках.

ФАКТ: ​​Цитований виступ генерального директора Pfizer Альберта Бурли було знято у 2018 році, приблизно за два роки до пандемії COVID-19. Альберт Бурла говорив про препарат для лікування шизофренії, який містить цифровий датчик для відстеження прийому пацієнтом препарату. Вакцини, а також лікарські препарати, що застосовуються для лікування COVID-19, не містять жодних мікрочипів.



МІФ № 4: Бустерна доза вакцини проти COVID-19 посилює ріст ракових клітин. Це начебто стало відомо завдяки першому задокументованому факту канцерогенного ефекту вакцини проти COVID-19. Публікацію супроводжує світлина, на якій нібито зображено поширення раку лімфатичної системи до та після вакцинації третьою дозою від COVID-19. У таких дописах йдеться, що 66-річний чоловік, якому належать знімки, на момент першої вакцинації не був хворий на рак (або його не було виявлено). Знімки до і після бустера з різницею в 22 дні нібито демонструють, як третя доза вакцини суттєво посилила ріст метастазів по всьому організму.

ФАКТ: Описаний випадок не є науковим дослідженням, і не може продемонструвати причинно-наслідковий зв’язок між вакцинами мРНК та появою чи збільшенням пухлин. Центри контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендують людям з онкологією, помірною або сильно ослабленою імунною системою отримати бустерну дозу вакцини для кращого захисту від COVID-19.



МІФ № 5: Міжнародний суд у Гаазі визнав пандемію COVID-19 геноцидом і фейком.

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ФАКТ: Серед справ, які перебувають на розгляді в Міжнародному суді ООН у Гаазі, відсутня справа щодо пандемії COVID-19. Такого суду, як «Міжнародний суд загального права», не існує.

Нагадаємо, що влітку минулого року представники Facebook провели спеціальну пресконференцію та повідомили, що їм вдалося зупинити кампанію дезінформації про вакцини проти коронавірусу, яку організували з Росії.

Фото Pixabay

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