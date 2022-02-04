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Здоров'я та медицина

Антибіотики проти COVID-19: у МОЗ пояснили, чому таке лікування не допоможе

11:28 4 лютого 2022
Антибіотики

Антибіотики, які в Україні з квітня 2022 року планують продавати лише за рецептами, при коронавірусі не можна приймати самостійно.

Як пояснюють у МОЗ, такі препарати діють лише на бактерії, а ковід має вірусне походження. Антибіотики не лікують COVID-19, вони можуть погіршити стан пацієнта.

Такі препарати можуть призначатися лише при лабораторному підтвердженні супутньої ковіду бактеріальної інфекції або обгрунтованій підозрі цьому.

У МОЗ додали, що рішення про використання антибіотиків приймає виключно медик.

Ексклюзивний матеріал «Чи можна захворіти одночасно на грип і ковід, чим відрізняється імунітет після щеплення від COVID-19: відповідає інфекціоніст», підготовлений на основі бесіди з читачами практикуючого столичного лікаря-інфекціоніста, аспіранта Інституту фізіології імені О.О. Євгена Дубровського, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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