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Здоров'я та медицина

COVID-19 та грип лікуються по-різному: лікар розповів про важливу відмінність

13:54 4 лютого 2022
COVID-19 та грип

Підвищилася температура, почало дряпати у горлі… Ще пару років тому багато людей сприймали зимову застуду спокійно. Проте зараз… Грип, COVID-19 чи інша ГРВІ?

— Чітких симптомів, за якими можна відрізнити грип від COVID-19, немає, тому проводимо тестування, — пояснює сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Оболонського району Києва Фелікс Ілясевич. — Грип можна відрізнити за більш різким початком, зокрема стрімким підвищенням температури. Але так само може починатися і COVID-19. А от лікування обох інфекцій відрізняється.

Хворому на COVID-19 полегшуємо симптоми, призначаємо вітаміни С і D, мікроелемент цинк, які посилюють захисні сили імунітету. А при грипові в перші дві доби ефективно діють певні противірусні препарати, що містяться в протоколі лікування. Корисно чим більше пити теплих напоїв — води, чаю, узвару.

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— Часом не вдається збити температуру: вона знижується на кілька десятих градуса і знову зростає. Що робити?

— Можна обтерти тіло рушником, змоченим у теплій воді. Також, порадившись з лікарем, змінити одні жарознижувальні ліки на інші.

— Чим небезпечні вірусні інфекції для літніх людей?

— Оскільки вони мають хронічні захворювання (гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, хвороби серця, дихальної системи), то небезпечні ускладнення, викликані грипом, зокрема вірусна пневмонія. При COVID-19 виникає порушення згортання крові, що призводить до посиленого утворення тромбів, гепатитів, уражень кишківника. Тому людям з групи ризику бажано робити щеплення. Ніхто не запевняє, що це гарантовано захистить від зараження коронавірусом, але однозначно хвороба матиме легший перебіг.

— Від чого залежить, наскільки важко хворітиме людина?

— Від імунітету, віку, супутніх захворювань, а також спадковості, вірусного навантаження. Наприклад, «Омікрон» має легший перебіг, ніж попередні штами.

Чи можливо одночасно захворіти на грип і COVID-19? Як зменшити ризик ускладнень при коронавірусній інфекції? Які дози вітамінів С і D принесуть користь?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 7 лютого, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість сімейний лікар Фелікс Ярославович Ілясевич.

Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте свої запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 17 лютого

Раніше інфекціоніст Євген Дубровський розповів, чим відрізняється імунітет після щеплення від того, який з’явився внаслідок COVID-19.

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