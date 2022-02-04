Вакцинація від COVID-19 дітей молодше 12 років та бустерна доза через 28 днів після перших двох щеплень: що в МОЗ радять українцям

«Людям з захворюваннями імунної системи рекомендується отримати третю дозу вже через 28 днів після перших двох»

— За результатами наукових досліджень було встановлено, що первинний комплекс щеплень від COVID-19 (дві дози вакцини) з часом втрачає ефективність, зокрема, щодо актуального нині штаму «Омікрон», — говорить Олександр Заїка. — Скажімо, якщо людина отримала два щеплення вакциною CoronaVac, то через 6—9 місяців імунна відповідь на потрапляння в організм коронавірусної інфекції знижується в середньому на 50 відсотків. Власне, це стосується всіх вакцин від цієї хвороби. Цим обумовлена необхідність отримати третю підсилювальну, так звану бустерну дозу.

— Наскільки вона посилює імунну відповідь?

— Науковці дійшли висновку, що бустерна доза підвищує ефективність перших двох на 75—90 відсотків (в залежності від індивідуальних особливостей кожної людини), зокрема, в протидії «Омікрону» та запобіганні тяжких форм перебігу хвороби і летальним наслідкам.

Нагадаю, що щеплення третьою дозою в Україні стартувало в грудні. Зараз її можуть отримати всі громадяни. Вона дає можливість безпечно і ефективно захиститися від тяжких наслідків, якими загрожує людям COVID-19. До речі, дехто вважає, якщо вони перехворіли на коронавірус, то у них сформувався потужний і стійкий імунітет проти нього, тож щеплюватися не потрібно. Така точка зору хибна, не підтверджена науковими дослідженнями. Бо не доведено, скільки того природного захисту і як довго він буде зберігатися. Сподіватися на нього не раціонально, адже маємо ефективні вакцини.

Людям варто знати, що рекомендації відносно строків введення бустерної дози (вона ще називається ревакцинальною) розроблені Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в яку входять провідні українські фахівці. Свої висновки щодо цього питання вони зробили на основі наукових досліджень (у тому числі проведених виробниками вакцин), рекомендацій ВООЗ та світової клінічної практики. Рекомендації НТГЕІ затвердив своїм наказом МОЗ України.

Окремо слід сказати про додаткову вакцинацію. Вона стосується виключно людей з особливими діагнозами, в яких через певні патології імунна відповідь ослаблена. Це громадяни з різними патологіями імунної системи (імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, тощо). Рекомендуємо їм отримати третю дозу вакцини вже через 28 днів після перших двох. Додаткова доза жодним чином не впливає на дію сертифікату про щеплення. Ще один важливий нюанс — вже через три місяці після додаткової третьої дози людям з особливими діагнозами можна давати й бустерну, щоб надійно захистити їх від коронавірусної інфекції.

Олександр Заїка: «Дехто вважає, якщо вони перехворіли на коронавірус, то щеплюватися непотрібно. Така точка зору хибна»

— Термін дії ковідного сертифікату обмежений?

— Так. Після вакцинації першими двома дозами він діє протягом 270 днів (дев'яти місяців). Отримаєте бустерну дозу, і від цього дня сертифікат буде чинним ще 270 днів. В додатку «Дія» він виглядає точно так, як і попередній. Ви також можете його роздрукувати разом з QR-кодом, зайшовши на сайт «Дії». Окрім того ваш сімейний лікар може видати вам міжнародне свідоцтво про вакцинацію встановленого зразка.

«Третю дозу рекомендовано отримати вакцинами Moderna або Pfizer»

— Через дев’ять місяців після перших двох щеплень рівень імунітету до коронавірусу у більшості людей зменшується настільки, що вже не може захистити від цієї хвороби?

— Це індивідуально. Слід розуміти: дев’ять місяців — строк значною мірою умовний. Справа в тім, що ВООЗ не рекомендує витрачати ресурси на додаткові дослідження напруженості імунітету. До речі, коли людина через півроку після перших двох щеплень приходить отримувати бустерну дозу, їй не треба вимірювати титри антитіл. Це не раціонально — медичні установи й без того перевантажені.

— Якщо людина отримала перші дві дози однією вакциною, чи може отримати третю якоюсь іншою?

— Науковими дослідженнями доведено, що використання вакцин на мРНК-платформі підвищує ефективність бустерної дози. До вакцин на цій платформі належать Moderna та Pfizer. Тож, якщо ви вакциновані двома дозами, скажімо, CoronaVac, то бажано, щоб третя була Moderna або Pfizer. Але якщо це неможливо з тих чи інших причин (наприклад, людина мешкає в одному з віддалених населених пунктів), то після двох CoronaVac може отримати й третю дозу цією вакциною.

— В Україні можна щеплювати дітей від коронавірусу?

— Ще з червня минулого року МОЗ України дозволив щеплення від COVID-19 дітей віком від 12 років вакциною Pfizer. Але поки що ми не ставимо питання про масову вакцинацію неповнолітніх. Адже нею недостатньо охоплені певні категорії дорослих, які потребують першочергового захисту від COVID-19, зокрема, це громадяни віком 60 років і старші.

— Діти в нашій країні можуть отримати бустерну дозу?

— На даний час ні. До речі, у віковій категорії 12—15 років, однією дозою щепилися 23 тисячі дітей, двома — 18 тисяч. В старшій категорії неповнолітніх показники значно більші. Серед хлопців і дівчат віком 16—17 років одну дозу отримали понад 60 тисяч, а дві — понад 50 тисяч.

— У МОЗ України розглядається питання про вакцинацію від коронавірусу дітей молодших 12 років?

— Так, розглядається, але рішення щодо цього поки не прийнято. Є країни, в яких вже вакцинують малих дітей, адже там високий процент щеплень людей у віковій категорії 60+.

Щодо дітей прошу нагадати читачам, що окрім COVID-19 є й інші небезпечні інфекційні хвороби — поліомієліт, правець, дифтерія. Повний перелік в Національному календарі щеплень. Щоб захиститися від них, треба щепити малечу згідно з Календарем. Тож дуже прошу дотримуватися графіку обов’язкових щеплень, аби наші діти були здорові та не знали часів недуг та каліцтв.

— Наскільки зменшилася в Україні захворюваність та смертність людей через COVID-19 після початку кампанії з вакцинації?

— Нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко оприлюднив ці дані. На цей час врятовано завдяки вакцинам 18 тисяч життів українців. Ці підрахунки зроблено методом математичного моделювання.

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