Зміцнює серце та нормалізує вагу: чому гречку дієтологи називають українським суперпродуктом

Гречана каша — улюблена страва багатьох людей. А ще ж є гречаний суп, гречаники, оладки… Україна займає третє місце в світі за обсягом виробництва гречки.

— У гречаної крупи надзвичайно поживне цільне зерно, що робить її справжнім суперпродуктом, — розповідає президент Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. — Страви з гречки покращують здоров’я серця, сприяють зниженню ваги та допомагають тим, хто хворіє на діабет, контролювати рівень цукру в крові. Гречана крупа має унікальний харчовий профіль, бо в ній міститься багато білка і клітковини. А ще ця крупа без глютену, і для людей з целіакією (несприйняттям цієї речовини) гречка та гречане борошно є чудовою дієтичною альтернативою.

Зерно гречки містить чимало корисних для здоров’я речовин. Воно є збалансованим джерелом білку, цільних злаків у комплексі з вітамінами та мінералами. 150 грамів смаженої або вареної гречаної крупи (очищеного насіння) містить 5,5 грами білка, один грам жиру, 30 грамів вуглеводів, чотири грами клітковини, а також збалансований склад калію, фосфору, магнію, кальцію, заліза. Також гречка багата на вітаміни, серед яких тіамін, рибо-флавін, ніацин, фолат, вітаміни K та В6.

Гречка зміцнює здоров’я серця. Поживні речовини, зокрема клітковина та ніацин, важливі для здоров’я серця. Якщо людина споживає вдосталь страв із цільного зерна, то в неї зменшується ризик серцевих захворювань. Ті, хто дотримується безглютенової дієти, включивши в раціон гречку як альтернативу цільнозерновим продуктам, що містять глютен, компенсують нестачу поживних речовин. Харчові волокна гречаного зерна допомагають контролювати рівень холестерину в крові, що зменшує ризик серцевих захворювань та їхніх ускладнень.

Поліпшується травлення. Гречана крупа багата на клітковину — рослинні харчові волокна, які організм не може розщепити під час травлення. Клітковина допомагає кишківнику ефективно перетравлювати їжу та стимулює моторну функцію травного тракту, сприяючи своєчасному випорожненню. 150 грамів гречаної крупи також містить 1,4 міліграми ніацину (рекомендована добова норма для дорослих складає від 14 до 16 міліграмів). Ніацин, або вітамін B3, необхідний для перетворення вуглеводів, жирів і білків в енергію.

Гречка допомагає контролювати вагу. Щоб запобігти набору ваги або схуднути, людині важливо відчувати ситість. Коли з’явлється відчуття насичення після їди, то голод виникає через триваліший період. А це дає змогу зменшити загальну кількість калорій, які людина споживає протягом дня. Крім того, у гречаній крупі багато білка, що важливо для контролю ваги. Продукти, багаті білком, дають відчуття насичення з меншою кількістю калорій, ніж інші види їжі.

Стабілізується рівень цукру. Гречка є джерелом складних вуглеводів, на розщеплення яких організму потрібно більше часу, ніж на прості. Це уповільнює процес травлення і допомагає довше підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Цільнозернові продукти, що містять складні вуглеводи, є чудовим джерелом енергії. Гречана крупа, як правило, безпечна для споживання і у більшості людей не викликає побічних ефектів. Вкрай рідко зустрічається алергія на гречку. У таких випадках при вживанні цієї крупи можуть виникати ангіоневротичний набряк слизових оболонок або висипка, що нагадує кропив’янку.

Як вживати гречку з користю. Гречана крупа є зручним компонентом здорового харчування. Її можна споживати і сирою, але щоб вона легше засвоювалася, слід попередньо замочити на кілька годин та зцідити. Корисно відварити крупу та додати в салат чи заправити і зробити гарнір.

Гречана каша — це альтернатива готовим злаковим сніданкам, адже можна контролювати вміст солі і цукру. Також добре приготувати млинці з гречаного борошна, які чудово поєднуються з ягодами (свіжими чи замороженими). Ще один варіант, наприклад, для вечері: змішати крупу з яйцем, а потім обсмажити її на середньому вогні кілька хвилин, далі за бажанням додати інші інгредієнти. А мафіни з гречаної крупи — це смачний десерт, який не містить глютену, а також, ним можна ласувати тим, хто страждає на целіакію.

Раніше президент Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець розповів, які продукти поліпшують сексуальну активність.

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