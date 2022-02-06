В Україну прибула перша партія пігулок від ковіда: кому вони дістануться

В Україну, де останнім часом стрімко поширюється коронавірусна інфекція, 6 лютого прибули перших 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

«Роботу над контрактуванням „Молнупіравіру“ ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з захворюванням та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Я вдячний колегам та партнерам за оперативну роботу та закупівлю цього препарату», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Найближчим часом ліки надійдуть в регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату. Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Зазначимо, що «Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Його дозволено до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Влада Франції раніше скасувала замовлення на постачання препарату «Молнупіравір» через те, що нові результати випробувань показали низьку ефективність. Дані клінічних досліджень «Молнупіравіру» показали, що він лише на 30% знижує кількість госпіталізацій та смертей для людей із групи ризику.

Про те, коли треба робити бустерну дозу щеплення, а також, чи можна вакцинувати дітей, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Вакцинація від COVID-19 дітей молодше 12 років та бустерна доза через 28 днів після перших двох щеплень: що в МОЗ радять українцям.

Фото Pixabay

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