У Харкові вперше зафіксували найвищу кількість хворих на COVID-19, які лікуються вдома

За минулий тиждень у Харкові виявили понад 9300 випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з початку пандемії. Про це на брифінгу заявила заступниця мера міста Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє «Суспільне».



Крім того, вперше зафіксували найвищу кількість хворих, які лікуються від коронавірусу вдома.



Чиновниця зазначила, що між поточною та попередніми хвилями коронавірусу існують відмінності.



Минулої хвилі була велика кількість госпіталізацій, що створювало досить велику напругу у системі охорони здоров'я. У більшості пацієнтів хвороба протікала тяжко.



«Минулу епідемію ми назвали «епідемією невакцинованих», — сказала чиновниця.



Наразі кількість вакцинованих громадян зросла. Хвороба в основному протікає не дуже важко. На амбулаторному спостереженні перебуває набагато більше людей, ніж минулої хвилі — 26 363 людини. За її словами, через це збільшилося навантаження на роботу сімейних лікарів.



Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що найближчими двома тижнями в Україні значно зросте добова цифра хворих на COVID-19.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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