27.87 / 28.11 31.77 / 32.16
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

У Харкові вперше зафіксували найвищу кількість хворих на COVID-19, які лікуються вдома

14:45 7 лютого 2022
дівчина

За минулий тиждень у Харкові виявили понад 9300 випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з початку пандемії. Про це на брифінгу заявила заступниця мера міста Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє «Суспільне».

Крім того, вперше зафіксували найвищу кількість хворих, які лікуються від коронавірусу вдома.

Чиновниця зазначила, що між поточною та попередніми хвилями коронавірусу існують відмінності.

Минулої хвилі була велика кількість госпіталізацій, що створювало досить велику напругу у системі охорони здоров'я. У більшості пацієнтів хвороба протікала тяжко.

«Минулу епідемію ми назвали «епідемією невакцинованих», — сказала чиновниця.

Наразі кількість вакцинованих громадян зросла. Хвороба в основному протікає не дуже важко. На амбулаторному спостереженні перебуває набагато більше людей, ніж минулої хвилі — 26 363 людини. За її словами, через це збільшилося навантаження на роботу сімейних лікарів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають, що найближчими двома тижнями в Україні значно зросте добова цифра хворих на COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

котлети

«Незаслужено забутий» рецепт котлет з цибулі: подавали навіть до святкового столу

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.