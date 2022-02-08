Допоміг «чарівник» Da Vinci: після операції, яку провів робот-хірург, українка змогла завагітніти

Робот Da Vinci, який допомагає оперувати хірургам у Львові, взявся за більш складний випадок. У 19-річної пацієнтки за допомогою робота була видалена кіста яєчника, після чого тернополянка змогла завагітніти. Про унікальний для України досвід розповіли у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

«Молода жінка звернулася до нас зі скаргами на постійний тазовий біль, порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було й те, що вона не може завагітніти. Гінекологи тоді виявили дермоїдну кісту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке найчастіше потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально якісно та малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували робочу систему Da Vinci», — кажуть львівські медики.

Хірурги похвалилися, що завдяки Da Vinci операцію виконали «ювелірно», кісту видалили за допомогою кількох маленьких проколів, а головне зберегли пацієнтці яєчник. Через п'ять місяців після операції молода тернополянка змогла завагітніти

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