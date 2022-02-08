27.82 / 28.06 31.68 / 32.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Допоміг «чарівник» Da Vinci: після операції, яку провів робот-хірург, українка змогла завагітніти

14:24 8 лютого 2022
хірургія

Робот Da Vinci, який допомагає оперувати хірургам у Львові, взявся за більш складний випадок. У 19-річної пацієнтки за допомогою робота була видалена кіста яєчника, після чого тернополянка змогла завагітніти. Про унікальний для України досвід розповіли у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

«Молода жінка звернулася до нас зі скаргами на постійний тазовий біль, порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було й те, що вона не може завагітніти. Гінекологи тоді виявили дермоїдну кісту правого яєчника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке найчастіше потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально якісно та малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували робочу систему Da Vinci», — кажуть львівські медики.

Хірурги похвалилися, що завдяки Da Vinci операцію виконали «ювелірно», кісту видалили за допомогою кількох маленьких проколів, а головне зберегли пацієнтці яєчник. Через п'ять місяців після операції молода тернополянка змогла завагітніти

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

суп

Дуже смачний «ресторанний» суп від Людмили Борщ: «варю вдома велику каструлю, і завжди не вистачає»

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.