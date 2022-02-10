В Ізраїлі, незважаючи на величезну кількість заражень «Омікроном», скасували майже всі карантинні обмеження: подробиці

В Ізраїлі — країні, яка першою розпочала масову кампанію вакцинації населення проти коронавірусу та однією з перших закрила кордони з появою штаму «Омікрон» , — скасували більшу частину ковід-обмежень. З 7 лютого в країні припинили діяти «зелені паспорти» для відвідування готелів, ресторанів, спортзалів і кінотеатрів, а заїжджати до Ізраїлю тепер зможуть навіть нещеплені туристи. У магазинах та ресторанах більше не контролюватимуть ані кількість відвідувачів, ані дотримання ними соціальної дистанції. Вимога «зеленого паспорта» залишається лише для танцювальних клубів і масових заходів у закритих приміщеннях. При цьому сказати, що Ізраїль переміг коронавірус, не можна. Як і в інших країнах, там щодня фіксується велика кількість заражених «Омікроном», який, як відомо, відрізняється легшим перебігом, але водночас більшою заразністю у порівнянні з «диким» варіантом вірусу та іншими його штамами. Ба більше, у січні заражених «Омікроном» було настільки багато, що Ізраїль, за даними дослідницького центру Оксфордського університету, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження (відповідні дані опублікувало ізраїльське видання vesty.co.il.) При цьому смертність від ковіду в країні залишалася на низькому рівні, що пов’язано насамперед з високим рівнем вакцинації. Наразі хвиля «Омікрону» захльостує й Україну. Як Ізраїль, який вважається світовим лідером у боротьбі з пандемією коронавірусу, долав цю хвилю і з чим пов’язано скасування більшої частини ковід-обмежень, «ФАКТИ» запитали уродженця України Даніеля Шапшовича, який давно живе в Ізраїлі та тривалий час працює там сімейним лікарем.

«Ризик важкої форми ковіду бустерна доза зменшує у 90 разів»

— «Омікрон» був зафіксований в Ізраїлі ще у листопаді 2021 року, і з того часу кількість заражених зростала у геометричній прогресії. І це попри те, що в Ізраїлі більшу частину населення вакциновано, до того ж трьома дозами.

— Бустерну дозу отримали близько 60—70 відсотків населення. І ми вже знаємо, що вона не запобігає зараженню, але запобігає тяжкому перебігу хвороби. Ризик важкої форми ковіду бустерна доза зменшує приблизно у 90 разів, а це дуже непоганий показник. Щодо «Омікрону», то ми бачимо на практиці, що захворювання у заражених цим штамом протікає легше. Частота госпіталізацій у порівнянні з попередніми варіантами менша, більшість вакцинованих хворіють на «Омікрон» легко.

— Яких пацієнтів найчастіше госпіталізують з «Омікроном»?

— В основному це невакциновані люди похилого віку і люди з факторами ризику — ожирінням, діабетом, деякими хронічними захворюваннями.

— Чи зустрічалися вам тричі вакциновані пацієнти, які важко переносять «Омікрон»?

— Ні, не зустрічалися. Смертельних випадків від «Омікрону» серед вакцинованих у моїй практиці також не було. Є невеликий відсоток пацієнтів, яким навіть попри три щеплення знадобилася киснева підтримка. Але це буває рідко, і в мене таких хворих не було.

— Ізраїль — перша у світі країна, де дозволено вже й четверту дозу мРНК-вакцини. Хто її отримує?

— У нас четверта доза рекомендована людям старше 60 років і медперсоналу. Я її вже отримав. І переніс, до речі, легше, ніж третю. Після третьої дози у мене були побічні ефекти — температура та біль у м’язах (що, як відомо, є абсолютно нормальною реакцією). Третю дозу я отримав у серпні 2021-го, а четверту — у січні 2022-го. Рекомендується, щоб проміжок між третьою та четвертою дозами становив не менше чотирьох-п'яти місяців.

Але у світі такої практики ще немає, поки це лише рекомендації ізраїльського МОЗ. У нашому штабі боротьби з коронавірусом вирішили, що користі від цього буде більше, ніж ризиків. У двох найбільших лікарнях Ізраїлю — медичних центрах Шиба та Іхілов — було проведено дослідження щодо медперсоналу, який отримав четверту дозу. Але результати цих досліджень різняться. Достеменно відомо, що четверта доза вп’ятеро збільшує кількість антитіл. Водночас, за даними медичного центру Шиба, на зараження «Омікроном» вона практично не впливає. Натомість, за даними центру Іхілов, ймовірність заразитися «Омікроном» після четвертої дози знижується вдвічі. Тому поки що рано робити висновки.

Директор компанії Pfizer Альберт Бурла каже, що сенсу давати людям четверту дозу він поки що не бачить. Наразі всі хочуть дочекатися вже оновленої версії вакцини, яка буде розроблена спеціально під штам «Омікрон». Вона проходить клінічні дослідження, очікується, що цей варіант вакцини буде затверджений вже до березня. Щодо третьої бустерної дози, вона дає 90 відсотків захисту від важкого перебігу захворювання.

— В Україні бустер дозволено робити лише через пів року з моменту отримання другої дози. Тих, у кого пів року ще не минули, це дуже хвилює, адже відомо, що дві дози захищають від «Омікрону» гірше, ніж три. Яка практика в Ізраїлі?

— У нас з моменту отримання другої дози має пройти щонайменше три місяці — і вже можна робити бустер.

«Особливості цього штаму дають надію на те, що вакциноване населення перехворіє без ускладнень і на цьому пандемія закінчиться»

— У багатьох країнах на тлі спалаху «Омікрону» масово заражається медперсонал. Оскільки медики вакциновані, хворіють вони здебільшого легко, але змушені йти на самоізоляцію, і в лікарнях нема кому працювати.

— Так, ця проблема існує і в Ізраїлі. У зв’язку з цим тут було прийнято досить оригінальне рішення: медперсоналу, у якого хвороба протікає у дуже легкій чи безсимптомній формi, дозволено працювати у коронавірусних відділеннях. Там вони точно нікого не можуть заразити, і при цьому є кому надавати допомогу госпіталізованим хворим.

Але такий варіант передбачено на крайній випадок. Поки що система охорони здоров’я й так справляється. Насправді особливості «Омікрону», його легкий, порівняно з іншими штамами, перебіг і висока швидкість поширення, дають всім нам надію на сприятливий розвиток подій. На те, що вакциноване населення перехворіє на цей штам без ускладнень і на цьому пандемія закінчиться. Таку думку вже висловив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, і дуже хочеться в це вірити. Хоча не можна виключати й песимістичний сценарій — що вірус знову мутує і все почнеться наново.

«Розслаблятися поки що зарано. Особливо якщо йдеться про країну, де, як в Україні, відсоток вакцинованого населення невеликий», — вважає Даніель Шапшович

— Чи чутливі до «Омікрону» експрес-тести на антиген, які зараз люди масово купують в аптеках? Цей метод діагностики простіший та дешевший, ніж аналіз в умовах лабораторії.

— За різними даними, чутливість таких тестів саме до «Омікрону» — близько 60 відсотків. Тому, якщо є симптоми коронавірусу (а вони у всіх штамів, по суті, однакові), але результат експрес-тесту негативний, я рекомендував би про всяк випадок зробити ще один тест.

— У ЗМІ зустрічається інформація про те, що «Омікрон» для дітей є небезпечнішим за інші штами і протікає важче, особливо у немовлят.

— Я б так не сказав. Тяжкий перебіг хвороби у дітей трапляється рідко. Але не забувайте, що я говорю про Ізраїль, де дітей вакцинують проти коронавірусу з п’яти років. У країнах, де діти практично не охоплені вакцинами, картина може бути іншою. Крім того, зараз спостерігається збільшення ускладнень у дітей після перенесеного «Омікрону». Вакцинація дає 91 відсоток захисту від цих ускладнень.

— Виходить, в Ізраїлі немовлята теж можуть бути захищені краще — з урахуванням того, що вагітні та жінки, які годують, масово вакцинуються і, ймовірно, передають антитіла своїм дітям?

— Справді, імунітет до багатьох хвороб передається з молоком матері, тому в будь-якому випадку є тверда рекомендація вакцинуватися вагітним і тим, хто годує. Крім того, вагітні жінки є групою ризику, незалежно від того, яким штамом коронавірусу заразяться — «Омікроном» чи «Дельтою». Тому необхідно вакцинуватися.

— Яка ситуація зараз в Ізраїлі? Чи відкриті школи? (Розмова кореспондента «ФАКТІВ» з Даніелем Шапшовичем проходила за тиждень до того, як у країні скасували більшу частину обмежень. — Авт.).

— Оскільки «Омікрон» люди переносять легше і система охорони здоров’я справляється із навантаженням, економіка працює. У такій ситуації локдаун не має сенсу. Необхідно дотримуватися балансу між контролем захворюваності та можливими економічними збитками. Ресторани й торгові центри працюють. Школи, до речі, також.

Наразі прийнято рішення, відповідно до якого батьки самі двічі на тиждень робитимуть дітям експрес-тести на антиген (тести безкоштовні, ними забезпечує держава) та повідомлятимуть результати вчителям. Щодо масок, то навіть попри високу заразність «Омікрону», вони мають сенс, оскільки зменшують ризик зараження. Розслаблятися в будь-якому разі поки що рано. І не має значення, мова йде про Ізраїль чи Україну. А в країнах з низьким рівнем вакцинації наслідки навіть «Омікрону» можуть бути значно страшнішими і непередбачуваними.

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