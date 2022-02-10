Українцям із симптомами грипу, ГРВІ, COVID-19 дозволили оформлювати лікарняний без візиту до лікаря

У МОЗ знову поміняли процедуру відстеження хворих на COVID-19. Раніше було рекомендовано скоротити термін самоізоляції для хворих, але безсимптомних пацієнтів. Наразі було вирішено спростити процедуру отримання е-лікарняного для осіб із симптомами COVID-19, ГРВІ та грипу. Про це повідомляє МОЗ.

Помітивши симптоми хвороби, пацієнт може зателефонувати сімейному лікарю та по телефону чи іншим способом (наприклад, через месенджер) отримати рекомендації щодо лікування. Через п'ять днів, якщо самопочуття покращилося, то можна далі нічого не робити. Е-лікарняний в електронному реєстрі буде закритий.

Звернутися до лікаря доведеться тільки якщо хвороба прогресує і самопочуття не покращується. Якщо на 1−4 день хвороби стан погіршився, необхідно записатись на прийом до фахівця. Якщо після п'яти днів хвороби самопочуття не покращилося, також необхідно записатися до лікаря на огляд та продовжити е-лікарняний.

Фото pfu.gov.ua

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