14 лютого на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість ендокринолог Ольга Орлик

Цукровий діабет — підступна хвороба. В одних вона проявляється яскраво, а в інших — майже непомітно.

— Перший тип цукрового діабету, за якого підшлункова залоза перестає виробляти гормон інсулін, не можна не помітити, — розповідає лікар-ендокринолог вищої категорії, дієтолог, асистент кафедри діабетології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, кандидат медичних наук Ольга Орлик. — Симптоми гострі настільки, що хворому часто потрібна екстрена допомога. А з цукровим діабетом другого типу люди ходять роками, не підозрюючи про хворобу. Можуть турбувати загальна слабкість, підвищена спрага і часте сечовипускання, особливо нічне. Слід звертати увагу на свербіж у паховій зоні. У жінок нерідко буває молочниця, яка часто повторюється: солодке середовище «полюбляють» гриби, бактерії. На шкірі часто виникають маленькі гнійники або висипи, яких раніше не було (це характерно для літа, коли людина сильно пітніє).

— Які аналізи слід зробити?

— Потрібно перевірити рівень глюкози в крові і кілька показників біохімічного аналізу крові, щоб подивитись, як працюють нирки і печінка. Також важливий показник глікозильованого гемоглобіну, що відображає середній рівень цукру за три місяці.

— Лікування призначає лікар, але не менш важливе і харчування…

— Дієта проста: слід уникати солодкого, включно з солодкими фруктами. В ідеалі такого раціону бажано дотримуватися всій сім’ї, споживаючи овочі, каші, супи, м’ясо, рибу, кефір, сир. Якщо є зайва вага, то хлібобулочні вироби краще їсти раз на день не пізніше обіду. Важливий активний спосіб життя: якщо важко тренуватися в спортивному залі або плавати в басейні, то слід ходити в зручному темпі. Також щонайменше раз на рік (а краще двічі) потрібно відвідувати лікаря.

Чи можна обійтися без таблеток, якщо рівень цукру в крові трішки вищий норми? Як харчуватися, щоб цукор був стабільний? Який зв’язок коронавірусу з цукровим діабетом? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 14 лютого, з 11:00 до 12:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість ендокринолог, дієтолог кандидат медичних наук Ольга Сергіївна Орлик. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 24 лютого

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