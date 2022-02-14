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Здоров'я та медицина

Лікарі не радять вживати кофеїн тим, хто перехворів на «Омікрон»: названа причина

19:32 14 лютого 2022
Мелена кава

Ковід знижує рівень АТФ — аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії та речовин в організмі. Це констатували в Міністерстві охорони здоров'я.

Також медики зазначили — одним із постковідних симптомів «Омікрону» є сонливість і зниження працездатності, проте рятуватися за допомогою препаратів з кофеїном буде поганим рішенням, адже кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові.

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Одночасно у крові знижується рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Тому краще замініть каву неміцним зеленим або білим чаєм.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що COVID йде на спад, і це сталося на тиждень раніше, ніж прогнозували.

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