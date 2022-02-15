Чому після ковіда випадає волосся: лікарі назвали причину

У людей, які перехворіли на коронавірус, знижується працездатність, з'являється сонливість, виникають проблеми з серцем та судинами.

Також, за даними МОЗ, спостерігається постковідне випадання волосся.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Волосся може випадати через лихоманку, стрес, ліки, що застосовуються у процесі лікування.

Стрес провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся.

Медикаменти, які зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся.

Лікарі відзначають, що постковідне випадіння волосся є зворотним явищем хвороби та, як правило, повертається до норми самостійно.

Нагадаємо, лікар Комаровський вважає «Омікрон» однією з найбільш заразних інфекцій, що існують на земній кулі.

А лікар-гомеопат Станіслав Желєзков дає поради, як захворівши на коронавірус, не довести себе до ускладнень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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