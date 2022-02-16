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Здоров'я та медицина

Чи можна робити щеплення від грипу та ковіду одночасно: в МОЗ прояснили нюанси

20:53 16 лютого 2022
шприц щеплення

Поки лікарі роз'яснюють, як можна відрізнити симптоми грипу від ознак коронавірусної інфекції, в МОЗ спростували популярний міф про те, що щеплення від грипу і COVID-19 — взаємозамінні.

«Грип та COVID-19 — респіраторні захворювання, що викликаються різними вірусами, тому і вакцини потрібні різні, — пояснюють у МОЗ. — Але є хороша новина — щеплення можна робити одночасно, однак у різні руки» .

Фахівці міністерства охорони здоров'я нагадали, що попри потепління сезон респіраторних вірусних інфекцій триває. Небезпека заразитися грипом залишиться високою до травня. «акцинація — найдієвіший спосіб профілактики як COVID-19, так і грипу», — додають представники МОЗ.

Нагадаємо, лікарі вже стикалися з випадками одночасного зараження COVID-19 та грипом. Такому «міксу» вірусів дали назву «флурона».

Фото pixabay.com

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