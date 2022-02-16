Як розпізнати «Омікрон» у дітей: три основних симптоми

Штам коронавірусу «Омікрон» дедалі частіше спостерігається у дітей. У зв'язку з цим МОЗ назвало симптоми, коли є підстави запідозрити у дитини саме «Омікрон», а не інші респіраторні захворювання.

Першим симптомом захворювання зазвичай стає нежить або закладеність носа. Але враховуючи, що такі ж нездужання спостерігаються і за ГРВІ, на «Омікрон» може вказувати поєднання нежитю з іншими підозрілими ознаками.

Дуже характерною для «Омікрону» є різке підвищення температури тіла, причому у перші дві доби захворювання жар слабо збивається або не збивається.

Третьою ознакою є першіння, печіння у горлі. У зовсім маленьких дітей на сухе горло може вказувати плач при ковтанні, втрата апетиту.

Фото pixabay.com

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