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Здоров'я та медицина

В Україні дозволили екстрене медичне застосування пігулок від ковіду Paxlovid

13:14 17 лютого 2022
пігулки проти ковіду

В Україні, де раніше зареєстрували для екстреного застосування препарат проти коронавірусу «Молнупіравір», прийняли таке ж рішення й щодо пігулок Paxlovid.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, додавши, що цей препарат також призначається для амбулаторного використання. Насамперед, він показаний пацієнтам із груп ризику, щоб захворювання не переходило з легкої форми у тяжку чи середню.

Виробник Paxlovid — компанія Pfizer. З нею раніше було підписано контракт на постачання 300 тисяч курсів пігулок. Після того, як препарат схвалили для екстреного застосування, МОЗ візьметься за погодження графіку його постачання в Україну.

Нагадаємо, що на початку лютого в Україну прибули перші 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування коронавірусу.

Фото Pixabay

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