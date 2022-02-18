Підійде і звичайний оселедець: лікар-інфекціоніст розповіла, які продукти допомагають протистояти коронавірусу

На тлі нового зростання кількості інфікувань COVID-19 в Україні збільшують популярність у мережі лайфхаки одужання та відновлення після перенесеного захворювання. Цього разу порадами поділилася лікар-інфекціоніст Світлана Федорова.

Вона стверджує, що найкраще організму допоможуть курячі яйця та риба, які містять безліч мінералів. В т.ч. яйця здатні збільшувати вироблення лімфоцитів, пригнічувати розмноження вірусів, скорочувати тривалість інфекції, і тому мають протизапальні властивості.

Що стосується риби, вона має бути жирною, але не обов'язково дорогою.

«Морська риба у своєму складі має омега-3, яка забезпечує будівельні блоки для протизапальних гормонів — ейкозаноїдів, а вони сприятливо впливають на імунну систему», — пояснила Федорова.

Також інфекціоніст порадила звернути увагу на сири, крольчатину та індичатину, які допоможуть нормалізувати сон після захворювання на коронавірус. У свою чергу, куркума є природним антибіотиком.

Нагадаємо, терапевт Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України Юлія Поворознюк розповіла читачам «ФАКТІВ», чому штам «Дельта» погіршує травлення.

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