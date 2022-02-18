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Здоров'я та медицина

Ця хвиля може стати останньою: у МОЗ розповіли, коли можуть скасувати карантин та маски

15:12 18 лютого 2022
жінка

Попри те, що в Україні знову збільшилася кількість COVID-випадків, влада не планує вводити локдаун. Ця хвиля коронавірусу може стати останньою, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає «РБК-Україна».

Він зазначив, що міністерство діятиме відповідно до епідситуації — якщо буде потреба, буде ініційовано запровадження додаткових обмежень.

Якщо рівень вакцинації в Україні буде як у листопаді 2021 року, то ця хвиля може стати останньою.

За його словами, Україна пройшла пік коронавірусу. Сьогодні в адаптивному карантині працюють усі сфери економіки.

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні продовжено до 31 березня. Наразі Рада збирається встановити нові правила карантину.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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