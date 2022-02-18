В Україні зафіксовано нові підвиди штаму «Омікрон»

В Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон» — BA.1 та BA.2. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, вказавши, що поки що такі випадки в Україні — поодинокі, і були зафіксовані у громадян, які повернулися з-за кордону.

З нових підвидів найбільше занепокоєння викликає підтип BA.2.

«І насправді, коли ми подивимося на ось ці підвиди, підтипи штаму „Омікрон,“ то цей другий варіант викликає занепокоєння, враховуючи ще більшу швидкість передачі та трішки тяжчу течію», — цитує Кузіна УНІАН .

Довідково: варіант штаму «Омікрон» BA.2 іноді називають «невидимим», оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використали, щоб відрізнити варіант BA.1 від «дельти». Водночас медики вважають, що наявні вакцини захищають від цього підвиду.

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