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Здоров'я та медицина

Немовлятам часто «не подобається», що мама їсть усе підряд: чим небезпечна алергічна реакція у дитини

6:15 19 лютого 2022
алергія у дитини

Якщо немовля вередує, починає випорожнюватися рідким або його турбує закреп, мама губиться у здогадах.

— На жаль, малят до шести місяців часто годують за вимогою: прикладаючи до грудей кожні півтори-дві години, — пояснює дитячий гастроентеролог, завідувачка відділенням соматичних захворювань Київської дитячої клінічної лікарні № 9 Тетяна Рубан. — Дійсно, грудне вигодовування корисне, але ж часто за такого режиму малятам не вистачає ферментів для перетравлення молока. Надто якщо були проблеми з вагітністю чи пологами, є спадковий або інший чинник ризику — чимало дітей нині з різних причин з’являються на світ функціонально незрілими.

Ще один момент: не всім малятам «подобається» те, що матері їдять усе підряд. Малюк, по суті, їсть те саме, що і мама, а це може спровокувати алергічну реакцію. Крім того, якщо дитину догодовують, наприклад, незбираним молоком, то в неї може розвинутися алергія на білок коров’ячого молока.

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— Чим це небезпечно?

— Змінюються випорожнення, іноді вони з кров’ю, з’являються висипи, починається здуття животика, докучають зригування. Через дисфункцію кишківника, пов’язану з порушенням мікрофлори, нестачею ферментів, дитя недобирає вагу, організму не вистачає білків, мікроелементів.

— Які проблеми з травленням бувають у малюків?

— Дитину після року батьки стараються долучати до загального столу, де їжа різноманітна: кисломолочні продукти, овочі, фрукти, солодкі напої, зокрема пакетовані соки. Це може розбалансувати ферментну систему і загалом роботу шлунково-кишкового тракту. Крім того, може виникнути непереносимість фруктози, яка провокує здуття животика, нестабільні випорожнення. Погано, якщо дітей, особливо якщо раніше були проблеми з засвоєнням лактози, позбавляють усіх молочних продуктів. Кефір, йогурт, простокваша — не зашкодять.


Як проявляється харчова непереносимість? Чи можна її уникнути? Чим шкідливе одноманітне харчування?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 21 лютого, з 17:00 до 18:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дитячий гастроентеролог Тетяна Володимирівна Рубан.

Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 3 березня

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Фото: pixabay.com

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