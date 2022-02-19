Вчені з'ясували, як коронавірус вражає мозок та серце: оприлюднено результати досліджень

На думку вчених, тривала коронавірусна хвороба пов'язана з пошкодженням блукаючого нерва. Дослідники медичної школи Вашингтонського університету вважають, що вірус може проникати у мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки.

Такі висновки опубліковані у медичному журналі BMJ.

У дослідженні брали участь 153 848 дорослих, які перехворіли на COVID-19. Їх стан порівняли з контрольною групою, яка не хворіла на коронавірусну інфекцію, а також з хворими на грип.

Результати показали, що люди, які перенесли інфекцію, на 35% частіше страждали на тривожні розлади та майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти.

У таких пацієнтів, які перехворіли на ковід, на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном й на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється в забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Вчені дійшли висновку, що вірус може проникати у головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

Крім того, вчені визначили вплив тривалого впливу COVID на серцево-судинну систему. Огляд був проведений дослідниками з Оксфордського університету, Школи медицини та громадської охорони здоров'я Вісконсінського університету, Королівської лікарні Бромптона та Імперського коледжу в Лондоні та Цюрихського університету у Швейцарії, пише medicalxpress.

Вчені дійшли висновку, що пандемія принесла гостре захворювання й смерть. Наслідки привели до хронічних захворювань багатьох органів, як легенів, так й серця, мозку, нирок та інших.



Нагадаємо, в Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон». Медики вважають, що наявні вакцини захищають від цих підвидів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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