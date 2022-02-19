Лікував військових та брався за безнадійні випадки: пішов з життя відомий лікар Олександр Марусич

18 лютого пішов з життя відомий український лікар-вертебролог, мануальний терапевт Олександр Марусич. Про смерть лікаря повідомив його син Роман Марусич на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні з життя пішов наш батько Олександр Анатолійович Марусич. Він був видатною людиною, добрим чоловіком, батьком і дідом, гордістю України, іменем якого названо зірку», — написав Роман Марусич.

Нагадаємо, Центр Олександра Марусича спеціалізується на терапії захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, а також інших хвороб та синдромів.

Застосування авторської методики лікаря покращило якість життя тисячам українців. У його Центрі надавали допомогу бійцям АТО/ООС, а також бралися за безнадійні випадки захворювань у дітей та дорослих. До його клініки їхали з усіх куточків України.

«Один з важливих принципів мого авторського методу я почерпнув у відомого психотерапевта Анатолія Кашпіровського, з яким тісно спілкувався протягом кількох років (склалося так, що мені довелося лікувати як самого Анатолія Михайловича, так і його дружину)», — розповів в одному з інтерв'ю «ФАКТАМ» Олександр Марусич.

Лікар зумів об'єднати три напрями медицини: вертебрологію (науку про захворювання хребта), ортопедію та імунологію. При цьому Марусич використовував голкорефлексотерапію, масаж, лікувальну фізкультуру (розробив тренажер власної конструкції, який допомагає у реабілітації пацієнтів. — Авт.) та медикаментозне лікування.

«Я прийшов до своєї методики через багаторічний досвід — коли мені було під п'ятдесят. Сформулював закладені у ній ідеї у статті «У п'ятдесят плюс поговоримо про головне», — ділився з «ФАКТАМИ» Марусич.

Свою методику він також запровадив у Франції та Хорватії.

У мережі масово висловлюють співчуття його родині. Прощання з доктором Марусичем відбувається у суботу, 19 лютого, у Свято-Покровському соборі.

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