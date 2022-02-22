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Здоров'я та медицина

Знову значне зростання: в Україні різко побільшало COVID-інфікованих

8:57 22 лютого 2022
люди

В Україні за минулу добу зафіксували 24 440 нових випадків коронавірусу, добою раніше інфікованих було 13 562 особи, повідомили у МОЗ.

За добу госпіталізували 1553 людей, летальних наслідків — 287.

Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло — 4 758 773 людини, летальних випадків — 104 932.

У понеділок, 21 лютого, 56726 осіб вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 особи, другу — 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 осіб, бустерну — 14 906.

З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 15 мільйонів українців.

Нагадаємо, днями у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків інфікування коронавірусом знизилася до менш як 200 тисяч за тиждень. Зменшилася кількість госпіталізацій. Кабмін має намір пом'якшити пандемічні правила у «помаранчевих» та «зелених» зонах карантину на весняно-літній період.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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