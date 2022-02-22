Тривога, головний біль, депресія, біль у м’язах: у МОЗ назвали ускладнення після коронавірусу

Найчастішими наслідками коронавірусної хвороби є втома, біль у м'язах, проблеми зі сном, тривога та депресія, труднощі при ходьбі. Це показав метааналіз досліджень із приводу COVID-19, оприлюднений МОЗ.

Ще один метааналіз додав до можливих наслідків ковіду головний біль, головний біль у поєднанні з запамороченням, зміну нюху та/або смаку, сплутаність свідомості, нервове збудження.

Автори досліджень, описуючи постковідний період, мають на увазі перші 5−12 тижнів після гострої фази COVID-19. Неврологічні прояви, пов'язані з коронавірусною хворобою, можуть змінюватись від легкої до критичної форми і виникати як у дорослих, так і в дітей.

Як кажуть представники МОЗ, поширеність та вираженість психоневрологічних симптомів дуже залежить від віку пацієнта. Примітно, що наслідки хвороби можуть проявитися, навіть якщо COVID-19 протікав безсимптомно.

Нагадаємо, сімейні лікарі радять не поспішати пов'язувати всі емоційні розлади з перенесеним COVID-19, оскільки втома, зниження працездатності виникають не лише через ковід.

Фото pixabay.com

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