Ліки, які допоможуть впоратися зі стресом: поради лікаря

Хоч би як ми сьогодні намагалися зберігати спокій, але тривожний синдром турбує багатьох з нас. Щоб максимально знизити рівень стресу, оскільки в нинішній ситуації потрібно бути максимально зосередженими, лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова рекомендує купити чи знайти у домашній аптечці препарати, які продаються без рецепта.

Отже, зняти тривожний синдром допомагають: рослинні препарати, деякі БАДи (біодобавки), транквілізатори, антидепресанти та нейролептики (в основному за спецрецептом лікаря, але є й ті, що продаються без рецепта), ноотропи тощо.

Щодо рослинних препаратів, варто звернути увагу на ті, що на валеріані. На думку лікаря, краще взяти болгарську таблетовану валеріану або її корінь і додавати його до чаю.

Також можна купити «Ново-пасит», оскільки в ньому окрім валеріани, ще є меліса лікарська, звіробій продірявлений, листя та квітки глоду, пасифлора інкарнатна, супліддя хмелю звичайного, квітки бузини чорної та гвайфенезин. Останній також підходить для тих, хто ще має залишковий кашель, а на тлі того, що відбувається, додався стрес.

Афобазол — його теж можна купити без рецепта. Препарат знімає тривожність, хороший при депресії та дратівливості. Його можна вживати тим, хто за кермом, він не викликає сонливості. Світлана Федорова рекомендує в середньому по 10 мг тричі на добу. Дозу можна міняти, але за рекомендацією лікаря.

Наступний медпрепарат — біфрен (він же фенібут). За дією схожий на афобазол. Ледве виражений розслаблюючий ефект. При цьому це чудовий психостимулятор.

«Якщо коротко і не по-науковому — панікуєте, але розумієте, що розслаблятися не можна, потрібна тверда рука, світла голова, доведеться приймати багато рішень, тоді варто зупинитися на біфрені», — сказала Світлана Федорова.

Ще один препарат — адаптол (мебікар). Ці ліки відносять до підтипу денного транквілізатора. Спати не змусить, але покращить дію снодійних, за потреби. Добре знімає страх. Можна поєднувати з вищезгаданими препаратами — працює відмінно.

Ефект від прийому магне В6, на думку Світлани Федорової, слабкий, якщо приймати його екстрено, при стресі, «сьогодні на зараз». Але «працює» при системному прийомі. Хоча навіть у такому разі його дія не сильна.

Аналогічна ситуація з гліцином і гліциседом: у той же день не подіє. Потрібен хоча б тиждень прийому, та й то у подвійних дозах.

Головне, на чому наполягає лікар, — намагатися не панікувати, і все буде добре!

Фото: https://ua.depositphotos.com/

392

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter