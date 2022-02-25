Чому виникає біль у колінах: лікар-ортопед назвав найпоширеніші причини та методи лікування

Про що сигналізує біль у колінах? Розібратися в цьому має спеціаліст, з’ясувавши причину болю. Кажуть, що їх понад 200. Найпоширеніші — запалення колінного суглоба або його зношеність (артроз, артрит), травми, аутоімунні захворювання.

— Перше, що повинен зробити лікар, — проаналізувати скарги, провести огляд колінного суглоба, застосувавши спеціальні тести, а потім призначити ультразвукове обстеження або МРТ, — говорить відомий ортопед кандидат медичних наук Дмитро Яровий. — Якщо у пацієнта артроз, зміни в капсулі суглоба, ушкодження сухожилків, м’язів, то, щоб зняти біль, набряк, призначаємо протизапальну терапію. Але важливо, щоб біль не повернувся. При артрозі третього, четвертого ступеня, можливо, знадобиться ендопротезування — заміна всього суглоба або його частин. Ніколи не поспішаємо з радикальними втручаннями. Але намагаємося максимально подовжити життя власного суглоба людини.

— Які методи є у вашому арсеналі?

— До консервативних (без хірургічного втручання) належать ін’єкційні (вводимо ліки в суглоб) та неін’єкційні — фізіотерапевтичні, лікувальна фізкультура. Хрящова тканина не має кровоносних судин, тому відновити її досить складно. Зокрема, лікарі скептично ставляться до ефективності хондропротекторів: вони не можуть по судинах потрапити до місця призначення. А от якщо ми вводимо в суглоб так званий рідкий протез або препарат-змазку (на основі гіалуронової кислоти), то маємо хороший ефект. Дієвим є також введення в суглоб плазми крові самого пацієнта, збагаченої тромбоцитами. У цьому коктейлі є фактори росту, протизапальні фактори. І ще робимо в суглоб ін’єкцію фракції жирової тканини пацієнта. Доведено, що в ній є молоді клітини (іноді їх називають стовбуровими), які вбудовуються в дефекти хрящової тканини і частково її відновлюють. Це найсучасніший метод.

— А що пропонуєте з фізіотерапії?

— Використовуємо високоінтенсивний магніт, ультразвук, ударно-хвильову терапію, високоінтенсивний лазер і багато іншого.

Як запобігти зношенню хряща? Що робити, коли біль у суглобах не вщухає? Де беруть жирові клітини, які вводять у суглоб? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповідатиме ортопед Дмитро Михайлович Яровий. Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

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