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Здоров'я та медицина

МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження

16:35 27 лютого 2022
МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження

Російські окупанти на території України діють нахабно, цинічно та нелюдяно. Не виключені провокації з застосуванням отруйних речовин, щоб звинуватити Україну.

Міноборони РФ вже заявило про можливе застосування ЗСУ під Києвом отруйних речовин, пише Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

МОЗ опублікувало інструкцію, що робити у разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві:

▪щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
▪️заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;
▪ увімкнути телевізор або радіо для подальших інструкцій;
▪ попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
▪вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації взяти з собою аптечку. Одягнутися так, щоб залишилося якнайменше відкритої шкіри. Використовувати протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2−5% розчинами питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Залишити приміщення, використовуючи сходи. Надворі не бігти, не торкатися будь-яких предметів, не наступати у калюжі. Не їсти й не пити нічого.

У разі аварій з викидом хлору — намагатися пересуватися у підвищених ділянках, у разі викиду аміаку — низинами.

Якнайшвидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря або вітру.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування РФ на особливий режим бойового чергування. Ці війська мають у своєму розпорядженні стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.

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