Українці так захопилися вигнанням російського агресора, що забули про ще одного ворога: МОЗ нагадує

Російська агресія в Україні перенесла на другий план питання коронавірусу, який нікуди не зник.

За даними епідеміологів, рівень інфікування COVID-19 залишається високим. Близько 5000 випадків реєструється щодобово.

Медики визнають, що реальна кількість хворих набагато більша, адже зараз лікарі та сестри насамперед займаються пораненими.



У МОЗ нагадують українцям, що потрібно носити медичні маски. Вони захищають, особливо у закритому приміщенні, де є більший ризик захворіти.

«Чим краще ми бережемо себе, тим швидше лікарі допоможуть тим, хто захищає країну на лінії фронту. Здорові українці — запорука нашої перемоги! Покладіть кілька масок у різні кишені одягу, у валізу та аптечку. Одягти маску — це те, що може зробити кожен!» — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу «Омікрон». Їх виявили в українців, які повернулися з-за кордону, але це було ще до початку російського вторгнення.

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