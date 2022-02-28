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Здоров'я та медицина

Що важливо мати в аптечці для бомбосховища: у МОЗ навели екстрений список

11:13 28 лютого 2022
аптечка

Під час атак російських окупантів українцям часто доводиться спускатися у підвали та бомбосховища. У МОЗ нагадали, що крім теплих речей, води та продуктів, з собою обов'язково потрібно мати аптечку.

Все необхідне скласти у спеціальну сумку чи косметичку. Що саме покласти у «польову» аптечку:

Якщо людина має хронічні захворювання й необхідно приймати систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою.

У МОЗ також нагадали, що заздалегідь потрібно підготуватися до переходу в укриття. Для цього:

▪уточнити телефоном або на офіційному вебсайті місцевого органу влади адреси найближчих укриттів;
▪виписати 2−3 адреси найближчих до вас укриттів для того, щоб мати альтернативу на випадок, якщо те, до якої ви прийдете, буде заповнено;
▪️заздалегідь вивчити та пройти маршрут до цих споруд;
▪️ особисто перевірити стан їхньої готовності та повідомити місцеву владу, якщо укриття потребує ремонту.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що більшість медиків чотири доби не виходять з лікарень, надаючи допомогу постраждалим. Цілодобово відбуваються операції поранених, лікарі рятують життя українців, серед яких багато поранених дітей.

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