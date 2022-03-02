Як та де у Києві отримати інсулін у воєнний час: список аптек

У ситуації, коли війська РФ намагаються атакувати Київ, влада дбає про киян, які потребують життєво важливих ліків.

Люди, хворі на цукровий діабет, можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом, повідомили у КМДА.

Адреси аптечних закладів, що працюють 2 березня:

Аптека № 125 пункт № 1 вул. Підвисоцького, 4-А;

Аптека № 27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 110 вул. Гарматна, 16/85;

Аптека № 75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 119 пр-т Маяковського, 15 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 102 пункт № 1 Харківське шосе 121;

Аптека № 109 пункт № 1 Краківська 13;

Аптека № 104 Зодчих, 50;

Аптека № 107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 64 Маршала Якубовського, 6 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 40 Зої Гайдай, 5;

Аптека № 7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 57 Героїв Дніпра, 18;

Аптека № 74 Маршала Тимошенка, 14 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 44 Героїв Сталінграда, 27 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 126 Джона Маккейна, 35а;

Аптека № 35 Данила Щераковського, 32/38;

Аптека № 87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;

Аптека № 102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 105 Миколайчука Івана 3А;

Аптека № 30 Алмати, 103 /1 ІНСУЛІНИ

Аптека № 55 Дніпроводська, 13/1;

Аптека № 51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 79 бульвар Перова, 15 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 63 Кубанської України, 26;

Аптека № 17 пункт 1 проспект Лобановського, 2 ІНСУЛІНИ

Аптека № 54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10

Аптека № 128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 77 Миропільська, 1;

Аптека № 81 пр-т Маяковського, 73;

Аптека № 109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;

Аптека № 83 Драйзера, 8;

Аптека № 130 Щербаківського Данила, 60 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 46 вул. Костянтинівська, ½ ІНСУЛІНИ;

Аптека № 74 пункт № 1 вул. Тимошенка, 14;

Аптека № 51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;

Аптека № 95 вул. Івана Виговського, 14;

Аптека № 127 вул. Васильківська, 55;

Аптека № 71 вул. Пшенична, 16;

Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;

Аптека № 101 пр-т Соборності, 6

Перелік відкритих аптек може змінюватися у зв'язку зі зміною ситуації з безпекою.

Окрім інсулінів, паперові рецепти діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, що відпускаються за програмою «Доступні ліки». Отримати паперовий рецепт можна у лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування або у вузького спеціаліста. Для цього хворому або його представнику необхідно звернутися безпосередньо до закладу без попереднього запису, але з огляду на вимоги комендантської години.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав медиків країни-агресора засудити війну. «Це навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента. Це тероризм, бо ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють у машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають доставити ліки та продукти харчування до лікарень, убили вже 16 дітей», — йдеться у зверненні міністра.

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