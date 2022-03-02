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Здоров'я та медицина

У Києві відкрили цілодобову телефонну лінію для людей з онкозахворюваннями

21:46 2 березня 2022
онкоцентр

Киянам, які борються з онкозахворюваннями, столичний онкоцентр готовий надавати професійну допомогу, повідомили у МОЗ.

Для онкохворих киян працює цілодобова телефонна лінія для звернень:
067−703−60−70 (цілодобово);
044−365−04−27 (з 10:00 до 13:00).

Номери призначені для консультацій пацієнтів та організації спеціального та паліативного лікування хворих.

Крім того, для організації онкологічної допомоги на базі онкоцентру розгорнуто:
- 15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;
- 20 хіміотерапевтичних (з них 5 — для дітей);
- 5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);
- 20 ліжок паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.

Крім того, готове до роботи приймально-сортувальне відділення для виконання ургентних оперативних втручань, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.

Раніше повідомлялося, де кияни, хворі на цукровий діабет, можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом.

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