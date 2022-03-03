На восьму добу гарячої фази війни, 3 березня, у столиці України ситуація відносно спокійна, життя триває, звісно, люди не перестали хворіти, маючи обмежений доступ до лікарень та клінік. Як запевняє відомий кардіохірург, генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров усі хворі, які потрапляють до лікарні по швидкій, отримують медичну допомогу.

Лише протягом першої половини дня 3 березня в Інституті серця вже було прооперовано двоє людей. Волонтери дуже допомагають лікарні з продуктами, медикаментами, витратними матеріалами.

«Зараз нелегко лікарям отримувати медикаменти від дистриб'юторів, але рятують благодійні організації та деякі фармацевтичні компанії. Зокрема „Дарниця“ виділила нам машину медикаментів, які не встигли закупити. Зроблено це абсолютно безплатно», — заявив Борис Тодуров.

До речі, сьогодні більшість ліків поставляється до лікарень безплатно, на гуманітарній основі. Також він сказав, що інститут вже приготувався до прийому поранених, у випадку виникнення такої потреби. Є необхідні інструменти, лікарі-анестезіологи. Майже всі співробітники на місці.

«Думаю, що більшість лікарень готові до тривалого військового стану та прийому поранених, обслуговування цивільного населення. Сьогодні за кількістю ліжок, реанімацій та операційних лише наш інститут зможе прийняти до 200 поранених одночасно, за потреби», — поінформував Борис Тодуров.

Щоправда, є певні препарати, які можуть знадобитися у разі надходження великої кількості поранених. Борис Тодуров каже, що при найгіршому варіанті розвитку подій та великої кількості поранених найбільш затребуваними будуть: знеболювальні, антибіотики, наркотичні засоби для зняття больового шоку, хірургічні матеріали, перев'язувальні, кров. Водночас Тодуров зауважив, що їхній інститут зробив великий запас крові: є плазма та кровозамінники, тобто все те, що знадобиться для забезпечення великої кількості поранених.

Крім цього, він додав, що сьогодні люди страждають від постійного стресу і все частіше звертаються з нервовими зривами, деякі з депресивними станами. Лікар попросив благодійні організації про постачання седативними та заспокійливими препаратами.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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