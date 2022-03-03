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Здоров'я та медицина

Британський офтальмологічний центр працює безплатно для всіх громадян України

18:21 3 березня 2022
Британський офтальмологічний центр

Для всіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, а також гострі захворювання очей, які потребують невідкладної допомоги, працює Британський офтальмологічний центр у Києві.

Працюють досвідчені хірурги-експерти: Жук Андрій, Грошова Ксенія, Фостер Наталія (Велика Британія) на чолі групи спеціалістів.

Діяльність клініки погоджена з Міністерством охорони здоров'я та внесена до переліку підприємств, які надають екстрену медичну допомогу у воєнний час. Витратні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, а також використовуємо власні витратні матеріали! Приймаємо пацієнтів за попереднім записом у центрі інформації та реєстрації, також проводимо консультації онлайн. Інформація на нашому сайті https://eyes.ua/ та за телефонами:

+38(044) 2 307 070

+38(068) 2 307 070

+38(099)230 7070

«Ми виконуємо свій професійний обов'язок і залишатимемося на робочому місці постійно», — сказала засновниця британського офтальмологічного центру Наталія Фостер.

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