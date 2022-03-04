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Здоров'я та медицина

Потрібно зробити в перші години: Комаровський розповів, як провести йодну профілактику у разі аварії на АЕС

13:26 4 березня 2022
йод

Відомий лікар Євген Комаровський після атаки військових Путіна на Запорізьку АЕС записав нове відео. Ролик присвячений тому, як захистити себе та дітей у разі аварії на атомній електростанції.

За словами Комаровського, якщо після аварії існує загроза радіоактивного зараження, слід зробити йодну профілактику. Це убереже щитовидну залозу від ураження.

Лікар особливо наголосив, що його рекомендації стосуються лише випадків, коли сталася аварія на АЕС із викидом радіації. Просто «про всяк випадок» йод не приймають. У разі обстрілу Запорізької АЕС викиду радіації не сталося. Але якщо аварія все ж таки відбудеться, то потрібну дозу йозу слід вживати в перші години після надзвичайної події, а ще краще в перші хвилини, тому в домашній аптечці повинні бути якісь із йодовмісних препаратів.

У разі аварії можна використовувати таблетки йодиду калію (250 мг).

  • Дорослим та дітям старше 2 років дають 125 мг або пів таблетки;
  • Дітям віком до 2 років — 40 мг або 1/6 таблетки.

Якщо таблеток немає, але в аптечці знайшовся 5% розчин йоду, то дози наступні:

  • Дорослим та дітям старше 14 років — 40 крапель усередину;
  • Дітям 5−14 років — 20 крапель усередину;
  • Дітям 2−5 років — 20 крапель на шкіру;
  • Дітям віком до 2 років — 10 крапель на шкіру.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, чим можна замінити готову молочну суміш під час годування дитини в бомбосховищі.

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