Де зараз в Києві можна отримати невідкладну стоматологічну допомога
Що робити киянам, у яких раптом виник зубний біль? Більшість стоматологічних закладів зараз не працюють, але деякі клініки все ж надають допомогу. Їхні адреси оприлюднила Київська мерія. Зазначається, що «невідкладна стоматологічна допомога там надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00».
Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану. Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.
Лівий берег
вул. А. Навої, 1
(хірург, терапевт, дитячий)
(044) 512−16−47
вул. Вербицького, 3-Б
(Хірург, терапевт)
(044) 564−61−84
вул. Харківське шосе, 121
щелепно-лицьове відділення
КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія
(044) 561−17−30
Правий берег
вул. Іллєнка, 69-А
(Хірург, терапевт, дитячий)
+380 (67) 449 31 10
вул. Кирилівська 119/1
(Лікар стоматолог-хірург)
із 11:00 до 16:00
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Києві працює Британський офтальмологічний центр — безплатно для всіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, а також гострі захворювання очей, які потребують невідкладної допомоги.
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Фото з сайту https://stomatologia.com.ua192
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