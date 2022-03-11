Спати і їсти — обов'язково: поради Дмитра Карпачова тим, хто в стані стресу

Щоб діти під час війни могли впоратися зі стресом, батькам насамперед необхідно привести себе у стабільний психологічний стан, не травмувати дитину своїми переживаннями, демонструвати, що старші впевнені у собі та можуть забезпечити захист. Таку пораду дав відомий психолог Дмитро Карпачов в ефірі «Вікна-новини».

Запорукою психічного здоров'я психолог вважає добрий сон. «По-перше, ви маєте спати. За будь-якої можливості ви повинні спати, бо брак сну рано чи пізно призведе до нервового зриву», — рекомендує Карпачов.

Для тих, хто не може заснути, психолог також має пораду: можна прийняти заспокійливе або попрактикувати правильне дихання. «Поставте телефон в авіарежим, увімкніть таймер на 30 хвилин, закрийте очі і зосередьтеся на диханні. Дихати треба глибше, ніж зазвичай. Видих має тривати вдвічі більше, ніж вдих», — радить психолог.

Дуже важливо під час стресу регулярно їсти та пити воду, навіть якщо не хочеться. «Травлення зменшує загальний рівень стресу», — нагадує Карпачов. Можливо, доведеться поставити нагадування на телефон. Якщо не виходить їсти повноцінно, то відновити сили допоможуть йогурт, солодкий чай.

Ще одна порада від психолога — інформаційна дієта. Необхідно обмежувати період, проведений за читанням/переглядом новин та приділяти час читанню книг, комп'ютерним іграм, творчим заняттям з дитиною.

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