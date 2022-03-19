Українці можуть отримати безкоштовні онлайн-консультації будь-якого лікаря: як це зробити

Медичний сервіс Helsi запускає безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв’язку на час війни. Про це повідомляють у Telegram-каналі Helsi.Me.

Прийматимуть людей лікарі усіх спеціальностей безкоштовно, як в приватних клініках, так і в державних медичних закладах.

«Усі онлайн-прийоми безкоштовні, навіть якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів», — повідомили у Helsi.

Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою у Міністерстві охорони здоров’я. Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря. Записатись також можна до будь-якого лікаря, незалежно від його місця перебування.

«До cервісу щодня доєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які зараз перебувають закордоном», — зазначають у медичному сервісі.

В усіх лікарів є свої індивідуальні графіки, які можна переглянути на їхніх сторінках на сайті Helsi.

Як записатися до лікаря: переходите за посиланням та обираєте лікаря потрібної спеціальності, далі обираєте і натискаєте потрібний вам день та час. Після отримання консультації результати зустрічі з лікарем можна буде переглянути в своєму кабінеті Helsi.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно сайт Helsi. me опинився у центрі скандалу. Докладніше про це читайте у матеріалі: «Ваша 13-річна донька вже зареєстрована, у неї є сімейний лікар»: в Україні масово фальсифікують записи в системі helsi.me. Щоробити?

Фото з Pixabay

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