Забудьте про соду, це тільки нашкодить, — лікар про лікування опіків від фосфорних бомб

Фосфорну зброю востаннє використовували у першій світовій війні, Попри заборону її використання міжнародними конвенціями, рашисти «засипають» Україну цими страшними боєприпасами, які спричиняють пожежі та хімічні опіки. Зокрема, фосфорну зброю московитські нелюди застосовували на жителях Попасної.

«Про опіки фосфором нині точиться чимало розмов, але більшість — то нісенітниці про обробку ран содою. Прямо бачу, як парамедик несеться по полю бою з пачкою соди, — говорить анестезіолог Іван Черненко. — Треба сказати, що розчин соди може й сам призводити до ураження тканин. Насамперед після атаки фосфорною зброєю евакуацію із зони ураження слід проводити проти вітру від джерела горіння фосфору. Не потрібно чіпати видимі частинки фосфору голими руками, бажано захистити руки хімічно стійкими рукавичками. В ідеалі використовувати хімічно стійкий ЗІЗ типу А в зоні ураження.

Зазвичай горіння фосфору супроводжується утворенням їдкого газу, який може подразнювати дихальні шляхи. Бажано використовувати повнолицеві респіратори чи протигази, якщо надаєте допомогу в зоні ураження. Місце опіку обробіть проточною холодною водою, бажано не менше 15 хвилин. Намагайтесь лити воду таким чином, аби бризки не потрапляли на вас. Також уникайте потрапляння бризків та розтікання води на здорові ділянки шкіри постраждалого — це може збільшити площу ураження. Фосфор дуже добре розчиняється у воді і може потрапити з водою на вас або на здорові ділянки шкіри постраждалого. Після обробки рани водою накладіть вологу марлю. Залишки фосфору можуть повторно займатися. Після обробки рани зніміть з постраждалого одяг, на ньому можуть бути частинки фосфору. Накрийте постраждалого ковдрою, пам'ятайте про можливе переохолодження. У разі ураження дихальних шляхів контролюйте прохідність дихальних шляхів, за можливості дайте постраждалому кисень. У разі потрапляння фосфору в очі дії ті самі: промити водою, накласти вологу марлеву пов'язку, не тиснучу.



А якщо немає можливості змити фосфор водою?



Тоді накладіть на рану марлю-бинт, змочений водою або фізіологічним розчином. Це закриє доступ повітря до фосфору та припинить його горіння. В крайніх випадках використовуйте вологу землю, пісок. Завдання закрити доступ повітрю.

Крім соди, що ще заборонено використовувати при опіках фосфорною зброєю?

Категорично заборонено використовувати для обробки рани будь-які мазі на жировій або олійній основі — фосфор жиророзчиний, це покращить всмоктування фосфору та призведе до важчого системного впливу.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили, що після ворожого обстрілу в містах можуть бути виявлені касетні елементи боєприпасів.

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