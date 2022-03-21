Ляшко розповів, чи можуть переселенці отримати допомогу сімейного лікаря за новим місцем проживання

Тимчасові переселенці з гарячих точок України можуть з 21 березня у разі потреби звертатися не до того сімейного лікаря, з яким підписано декларацію. Було прийнято зміни до порядку надання медичної допомоги. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, порядок надання екстреної медичної допомоги не змінювався. Люди, які вимушено змінили місце проживання через війну, можуть звертатися до лікарень за своїм новим місцем проживання, і допомогу буде надано. Що стосується сімейних лікарів, то їм було розіслано нові інструкції щодо прийому пацієнтів-переселенців.

«Зрозуміло, що у людей, які виїхали, декларації з сімейним лікарем були підписані на території, де проживали раніше. Сьогодні ми видали наказ, у якому чітко вказали: сімейні лікарі, які ведуть практику на території, куди переселилися люди, повинні приймати цих пацієнтів, надавати їм допомогу, виписувати рецепти, проводити профілактичні щеплення. Тому звертайтеся до центрів первинної медико-санітарної допомоги або в госпітальний сектор. Медична допомога буде надана», — обіцяє Ляшко.

Нагадаємо, під час війни безкоштовну консультацію лікаря можна отримати онлайн. Цю послугу розпочав медичний сервіс Helsi.Me.

Фото pixabay.com

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