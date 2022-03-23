«Апетит тримайте під контролем навіть під час війни»: дієтологиня про правильне харчування і що брати у бомбосховище

Під час війни українці, навіть ті, хто в тилу, зіткнулись із сильним стресом. Комусь на його фоні крихта не лізе до рота, а хтось, навпаки, почав переїдати. Багато людей відчувають, що частково або повністю не контролюють вживання їжі. Що з цим робити і як правильно харчуватись, розповідає дієтологиня Оксана Барбелко.

— У своїй практиці я помітила, що 90% проблем жінки мають через переїдання. Перші два дні вони на фоні стресу можуть відмовлятись від їжі, але потім така реакція переходить у компульсивне переїдання, — розповіла «ФАКТАМ» дієтологиня Оксана Барбелко. — Тоді секреторні функції працюють понаднормово, організм не встигає перелаштуватись з одного на інше. У таких пацієнток починаються проблеми з кишківником та шлунком, є закрепи, біль у животі. І також виникають проблеми з набряками через порушення водно-сольового балансу. Крім того, коли люди фізично не активні, у них спостерігається застій лімфи.

Голодування — це колосальний стрес для організму, який втрачає велику кількість магнію, що відповідає за всі обмінні процеси. Також голодування небезпечне через дефіцит мінералів та вітамінів, що порушує функціонування всіх систем організму. Від браку мінералів, вітамінів та нутрієнтів організм починає входити у режим надстресового стану. Спочатку це дає прояв на психологічному рівні, а далі на фізіологічному.

Коли відсутні жири в раціоні, нервова система переходить у збуджений стан! Починаються апатія, втомлюваність, безсоння, порушення в гормональній системі, збої у менструальному циклі.

Якщо людина відмовляється від вуглеводів, є небезпека отримати гіпоглікемію, зниження рівня цукру у крові. Може виникнути залізодефіцитна глікемія, порушитися постачання кисню до крові та клітин. Такий стан голодування небезпечний тим, що невдовзі людина почне переїдати і не зможе зупинитись. Це уже будуть розлади харчової поведінки.

Ламкі нігті, висипи на обличчі, випадання волосся — теж наслідки голодування. У деяких пацієнтів виникає псоріаз.

При переїданні найбільше страждає шлунково-кишковий тракт. Можуть бути інтоксикація організму, діарея, закрепи. Діарея — це перший сигнал обезводнення. Також люди, які переїдають, мають навантаження на печінку та підшлункову залозу. Порушуються сон та робота гормональної системи, страждатимуть щитовидна залоза, обмінні процеси.

— Одні люди заїдають стрес під час війни, а другі взагалі втратили апетит. Чому в одних така реакція, а в других — протилежна?

— Це пов’язано з індивідуальними психологічними особливостями кожної людини. В одних реакція організму на стрес така, що можуть взагалі відмовлятись від їжі, а другі — споживати її надлишково. І це все починається з дитинства, це вже компетенція психолога.

Зазвичай люди, які в перший період відмовляються від їжі, втрачають велику кількість ресурсу, після чого починають активно його відновлювати. Тобто спочатку голодують, а далі уже заїдають. Інші взагалі не відчувають насичення й, відповідно, їдять більше, додають до раціону шкідливі калорії у вигляді цукру та жирів. Тут дуже важливо дати собі час і все-таки намагатись повернутись до життя. Крім харчування, потрібні мінімальні фізичні вправи, дихальні.

— Що краще зараз пити — чай чи каву? І чому ?

— Є така категорія людей, які потребують кави для стимуляції організму, наприклад, вони не виспались, а повинні працювати чи їхати за кермом. Кава стимулює нервову систему і піднімає рівень кортизолу, гормону стресу. Безпечно 2−3 порції кави на день. Щодо чаю, то трав'яний буде краще за чорний та зелений, які є кофеїновмісними. Чудово смакують та заспокоюють чаї з мелісою, ромашкою та м’ятою.

— А які продукти порадите насамперед брати у бомбосховище дорослим та дітям?

— Я особисто зібрала пакунок про всяк випадок, тому ділюсь досвідом. Із собою взяла рисові хлібці, горіхи, сухофрукти, лаваш, арахісову пасту — все це довго зберігається й може підтримувати організм. А ще це корисні вуглеводи та жири. Та найголовніше — це запаси води. Порада для тих, хто любить печиво: по можливості відмовтесь від нього, адже зазвичай склад його сумнівний — трансжири та пальмова олія, так ви собі тільки рівень цукру підіймете і дуже швидко знову захочете перекусити.

Раціон дитини не повинен істотно відрізнятись від вашого, соків та цукерок не давайте, бо малеча стане гіперактивною, зменшаться опорні функції імунітету, організм стане вразливим для хвороб. Замініть десерти на свіжі фрукти — банани, цитрусові, яблука. І не забувайте про овочі, це теж клітковина, вони вкрай необхідні для нормального функціонування кишківника. Ідеально — з'їдати їх 400 грамів на добу.

— Бачу, що у супермаркетах беруть багато чіпсів, локшину чи пюре швидкого приготування. Що ви скажете щодо такого харчування?

— Вермішель зараз дуже популярна серед військовослужбовців, бо є на це дійсно потреба. У цивільного населення вона у раціоні в рази рідше. А щодо чіпсів, то у воєнний час для багатьох це своєрідний антистрес, бо хочеться чимось похрумтіти. Але є підводні камені — ці снеки насичені підсилювачами смаку й коли їси їх, важко зупинитись, починається певна залежність. А взагалі, щоб у майбутньому уникнути проблем зі здоров'ям, людям варто зрозуміти, що здорове харчування — воно не складне. І акцент не має бути на каші, макаронах, хлібобулочних виробах. Більше їжте клітковини, білків, корисних вуглеводів та рухайтесь.

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