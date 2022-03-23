Рятуйте психіку: кілька простих порад, як впоратися з емоційним вигорянням під час війни

Міністерство охорони здоров'я підготувало добірку порад для тих, хто насилу справляється зі стресом під час воєнних дій. На психічному здоров'ї дуже згубно позначаються переживання, страх, тривога. Зменшити стрес допоможе дотримання певного розпорядку дня, а також деякі вправи.

МОЗ радить не жертвувати сном і виділити у щоденному розкладі час на відпочинок. Також корисно пити більше води. Удома рекомендується створити продуктовий запас, якщо з якихось причин цього досі не зроблено. Знижує рівень стресу фізична активність, навіть мінімальна.

Допоможуть впоратися зі стресом випробувані часом психологічні рекомендації:

зосередьтеся на тому, що можете контролювати;

відпочивайте від перегляду/читання новин;

будьте на зв'язку з близькими, частіше говоріть про свою любов і обіймайте рідних;

підтримуйте тих, з ким волею обставин опинилися поряд;

намагайтеся поменше жалкувати про втрату матеріальних речей;

складіть план того, що зробите після перемоги.

Фото pixabay.com

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