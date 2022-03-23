29.44 / 30.97 32.77 / 34.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Рятуйте психіку: кілька простих порад, як впоратися з емоційним вигорянням під час війни

17:16 23 березня 2022
тривожність

Міністерство охорони здоров'я підготувало добірку порад для тих, хто насилу справляється зі стресом під час воєнних дій. На психічному здоров'ї дуже згубно позначаються переживання, страх, тривога. Зменшити стрес допоможе дотримання певного розпорядку дня, а також деякі вправи.

МОЗ радить не жертвувати сном і виділити у щоденному розкладі час на відпочинок. Також корисно пити більше води. Удома рекомендується створити продуктовий запас, якщо з якихось причин цього досі не зроблено. Знижує рівень стресу фізична активність, навіть мінімальна.

Допоможуть впоратися зі стресом випробувані часом психологічні рекомендації:

  • зосередьтеся на тому, що можете контролювати;
  • відпочивайте від перегляду/читання новин;
  • будьте на зв'язку з близькими, частіше говоріть про свою любов і обіймайте рідних;
  • підтримуйте тих, з ким волею обставин опинилися поряд;
  • намагайтеся поменше жалкувати про втрату матеріальних речей;
  • складіть план того, що зробите після перемоги.

Читайте також: Як подолати страхи війни: поради кризового психолога

Фото pixabay.com

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

гроші пенсії

У Раді готують підвищення пенсій: кому скільки додадуть

«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.