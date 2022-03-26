Україна переходить на літній час: коли сьогодні вночі переводити годинник

З весною, яка у 2022 році виявилася досить холодною, традиційно здійснюється перехід на сезонний час — о 3:00 неділі, 27 березня, стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Перехід на сезонний час в Україні регламентується постановою Кабінету Міністрів № 509 ще від 1996 року «Про порядок обчислення часу», що передбачає переведення стрілок годинника в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Як правило, про перехід на сезонний час українцям нагадують заздалегідь, що пов'язано з необхідністю підготувати організм до стресу — багато людей у цей період страждають від недосипання, яке може спровокувати розвиток діабету та серцево-судинних захворювань.

Вважається, що при зміні часу на годину адаптація організму триває не більше 1−2 днів, але з деяких причин може зайняти більше часу. Тож у цей період корисними будуть прогулянки (наскільки це можливо у воєнний час), заняття фізкультурою та відмова від надто жирної та солоної їжі.

А ще про переведення стрілок годинника треба пам'ятати тим, хто збирається в подорож (наприклад, готується виїжджати за кордон) — адже час відправлення поїзда теж коригується відповідно до сезонного.

Нагадаємо, астрономічна весна-2022 в Україні настала о 17:33 20 березня.

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