Що взяти для дитини у тривожну валізку — поради фахівця
Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони людей вже залишили Україну, але є такі, які мешкають у «спокійніших» областях і тільки тепер почали складати тривожну валізку, розуміючи, що ворог може дістати всюди. Якщо для дорослого зібрати необхідне не є проблемою, то з дітьми важче.
«Насамперед тривожна валіза має бути не камуфляжною та не нагадувати військову, беріть сучасний та надійний рюкзак, який можна легко нести на значну відстань, — розповіла «ФАКТАМ» педіатр Марія Шемет-Іванова. - В аптечку варто взяти ті ліки, які дитина приймає постійно при якихось хронічних станах — жарознижувальні, які є і знеболювальними (ібупрофен/парацетамол), фізіологічний розчин (ним можна промити невеликі рани, промити око, ніс, рот тощо), пластир, бинт. Якісь цукерки, які можна розсмоктувати (для дітей, які вже їх їдять). Для дітей до 5 років це мають бути цукерки на паличці. Це відволікає, знеболює горло, зменшує кашель. Обов'язково беріть воду. Це якщо говорити про мінімум ліків, які про всяк випадок мають бути із собою.
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В тривожну валізу покладіть ще плед, каремат (або підкладку під попу), улюблену іграшку дитини (яку вона сама вибере), документи, просту їжу. Дитині обов'язково варто почепити бейдж чи покласти записку у кишеню одягу, написати фломастером на руці або животі її ім'я, прізвище, дату народження, контакти батьків. Якщо у дитини є алергія на щось, то обов'язково треба взяти з собою препарат проти алергії. Якщо дитина має бронхіальну астму чи мала анафілактичний шок на якісь продукти харчування, то подбайте про відповідні препарати, які призначив лікар. Бо у сховищах часто ці проблеми загострюються дуже швидко. І ви не знаєте, чи будуть поруч тварини або їжа, на яку дитина реагує".
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