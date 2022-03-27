Україну накриє сильна магнітна буря: названо тривожні для здоров'я дні квітня

У квітні на Україну обрушаться сильні магнітні бурі, і загалом перші 10 днів місяця будуть неквапливими для метеочутливих людей.

1−2 квітня буде сильна 3-денна магнітна буря, яка розпочнеться ще 31 березня. Це буде найсильніша магнітна буря квітня. 7 квітня буде магнітна буря середньої інтенсивності.

18−20 квітня — остання магнітна буря квітня, інтенсивність якої важко передбачити, але за прогнозами вона не буде надто сильною. Швидше за все, йтиметься про незначні геомагнітні коливання на Сонці.

Загалом у квітні найважчими з точки зору сонячної активності будуть перші 10 днів місяця.

Медики радять цими днями більше відпочивати, повноцінно спати, більше бути на свіжому повітрі. Варто обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі, більше їсти овочів та фруктів. Стежити за тиском і завжди мати під рукою всі необхідні ліки. Також необхідно пити багато води та трав'яного чаю.

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