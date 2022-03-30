Як допомогти дитині адаптуватися в умовах евакуації: поради кризового психолога

Діти та війна — поняття несумісні. Одне з випробувань — від'їзд з рідної домівки в евакуацію. Для вразливої дитячої психіки це неймовірний стрес. Як адаптувати дитячу психіку в нових умовах, «ФАКТАМ» розповіла український кризовий психолог Галина Алексеєнко.

«Хобі завжди полегшують адаптацію»

— Галино, як пояснити дитині необхідність покинути рідну домівку?

— Треба сказати, що це від'їзд у безпечніше спокійне місце. Запитайте у дитини, яку улюблену іграшку вона хоче взяти з собою. Якщо син чи донька малюють, візьміть з собою папір та фарби. Дитина має і в нових реаліях життя займатися улюбленою справою. Наприклад, хтось любить придумувати казки, хтось — створювати за допомогою телефону цікаві відеосюжети. Хобі завжди полегшують адаптацію.

— Чи притаманний дітям страх майбутнього, як дорослим?

— Так, коли дитина розлучається зі своїм звичним світом, страх невідомого майбуття присутній. Тому батьки повинні докласти всіх зусиль, щоб на новому місці облаштувати для дитини світ, до якого вона звикла. Якщо син чи донька займалися спортом, знайдіть місце, де вони можуть продовжити заняття. Якщо ви любили прогулянки, збережіть традицію на новому місці. Знайомтесь та спілкуйтесь з людьми, які опинилися у такому ж становищі, що й ви. Допомагайте один одному. Знайдіть для дитини коло спілкування. Дитина не повинна відчувати самотність, нехай спілкується з ровесниками на новому місці. Крім того, нехай підтримує зв'язок з однокласниками та друзями. Це дуже допомагає.

«Намагайтесь знайти для дитини на новому місці нові цікаві заняття»

— Як бути у випадку, якщо дитина, яка любить малювати, забула вдома альбом та фарби, а купити їх на новому місці перебування проблематично?

— Для вирішення таких проблем можна звернутися по допомогу у соцмережі. Вам неодмінно допоможуть. Крім того, місцеві мешканці порадять вам, хто зміг би допомогти на місці. У кожному селі є школа. Педагоги та батьки ровеcників вашої дитини обов`язково підуть вам назустріч.

— Чимало батьків кажуть, що навіть у хороших умовах діти дуже сумують за рідною домівкою, дитсадком чи школою, своїми друзями…

— Звісно. Намагайтесь знайти для дитини на новому місці нові цікаві заняття. Якщо ви знаходитесь в евакуації у селі, познайомте дитину з сільським побутом, посадіть разом квіти, погодуйте курчат та кроликів.

— Чи варто брати дитину з собою на ринок чи у місцеву крамницю?

— Звичайно. Для дитини важливі нові враження. Крім того, діти завжди люблять допомагати батькам. Залучайте дитину до приготування обіду, прибирання у кімнаті. Спільні справи теж допомагають адаптуватися. Крім того, дитина почувається важливішою та несамотньою.

«Адаптації дитини сприяє розуміння: «Мій дім там, де мої рідні»

— Як правильно налаштовувати дитину на майбутнє?

— Підбадьорюйте її тим, що все буде добре та скоро ви зможете повернутися додому. Оптимізм важливий завжди. Він допомагає здолати чимало труднощів.

— А як бути, коли з одного місця евакуації часом доводиться переїжджати на інше? Дитині, як і дорослим, доводиться адаптуватися знову.

— Адаптації дитини сприяє розуміння: «Мій дім там, де мої рідні». Будьте впевнені у собі, не панікуйте, бо дитина легко зчитує емоційний стан дорослих. І скільки б разів не довелося змінювати місце перебування, намагайтеся дитині створити максимально комфортні психологічні умови.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що треба взяти для дитини у валізу під час евакуації.

Фото з альбому Галини Алексеєнко

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