Всі ми, коли переглядали фото та читали розповіді про звірячі вчинки росіян зі звільнених міст України — Бучі, Бородянки, Гостомеля, отримали стрес, так звану травму свідка.

— Після чого відчуваємо тривогу, неприємні відчуття в ділянці грудей, безсоння. Війна є травмуючою ситуацією не тільки для тих, хто перебуває в містах бойових дій, а і тих, хто навіть переглядає фотографії, особливо з Бучі, — пояснює психотерапевт Євген Скрипник. — Чому виникає травма свідка та симптоми? Ви уявляєте, що в цій ситуації могли бути ви, ваші близькі. Відчуваєте безпорадность, що не можете допомогти постраждалим та якось вплинути на ту подію, яка це викликала. Провину, що ви залишилися неушкодженим та живим. Виникає відчуття гніву, злості та бажання помститися тому, хто зробив це дійство, або навпаки — холодна лють!

Процес травмування запускається в момент, коли людина втрачає межі співпереживання та емпатії, залучаючись до трагедії цілком, при цьому виникають такі почуття, як: страх і жах («Зі мною та моїми близькими це теж може статися»);радість та полегшення («Я в порядку, мене пронесло»); безпорадність та безсилля («Я не можу нічим допомогти»);вина і сором («Я живу далі, а вони — ні»); гнів («Як це могло статися?»). Наслідки почуттів від випробуваних потрясінь залишаються у вигляді довгострокового смутку, туги, сліз, панічних атак, тривожно-депресивної симптоматики, порушення сну, головного болю та іншої психосоматики…

— Що робити, коли ви отримали травму свідка?

— Розмовляйте з рідними, близькими. Намагайтеся не дивитися новин, особливо з зони бойових дій! Намагайтеся не переглядати більше світлини, які вас травмували, менше їх постити в себе на сторінці, для цього є публічні особи, блогери та українські ЗМІ. Піклуйтеся про сусідів, близьких, рідних. Допомагайте своїй країні, займайтеся волонтерством, допомагайте країні, чим зможете і що вмієте! Намагайтеся робити те, що робили до війни. Більше намагайтеся гуляти на свіжому повітрі. Читайте книги, допомагайте своїм дітям вчити уроки та проводьте більше часу з дітьми! Намагайтеся більше рухатися, займатися фізкультурою. Пам’ятайте, що все в житті закінчується, і війна також. Пам’ятайте, що українці — найкраща нація, що успішно бореться з російським агресором, який не думав, що буде такий спротив! Ми перемагаємо! Наші Збройні Сили України — найкращі!"

Раніше «ФАКТИ» публікували поради психотерапевта, як впоратися з безсонням.

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