Як українцям, які тікають від війни, купити ліки за кордоном: поради фахівця

Війна примусила багатьох шукати безпеки та прихистку в інших країнах. І там у декого з'являється потреба купити ліки, щоб продовжити лікування, чи вилікувати, наприклад, захворівшу дітину. Як відомо, більшість ліків у західних країнах продається по рецепту. Але, за словами лікарки Катерини Бакіко, є кілька опцій виходу з цієї ситуації.

«Перш за все треба визначити, які ліки й у якій кількості вам потрібно, — каже Катерина Бакіко. — Якщо ви лікуєтесь вже давно, розрахувати це ви можете самостійно, або попросити про це вашого лікаря. Складіть список. Якщо ви захворіли раптово, теж не займайтесь самолікуванням і сконтактуйте з лікарем (онлайн з України, або лікарем у місті, де ви живете, часто це безплатно). У будь-якому випадку майте з собою аптечку з ліками, які найчастіше використовуються (знеболювальні, противірусні тощо).

Важливо: взнайте діючу речовину ліків, які ви потребуєте, бо торгова назва препарату з однаковою речовиною може відрізнятись і у різних країнах, і у різних виробників. Поцікавтесь, чи ваші ліки є рецептурні — це ви можете запитати в аптеці або загуглити. Якщо так, то вам треба рецепт, аби їх купити. Ви можете по нього звернутись до місцевого лікаря. Рецепт дійсний 30 днів (може відрізнятись у різних країнах). Якщо є проблема з мовою, попросіть про допомогу місцевих людей. Існує багато опцій безплатних консультацій лікарів для біженців з України, там і випишуть рецепт".

У Польщі Катерина Бабіко радить вирішити питання з ліками через платформу medicept.pl. Самі створюєте собі рецепт, який приходить на телефон, в аптеці його сканують. Або через сервіс zapytaj-lekarza.pl. Зареєструвавшись та вказавши ваші документи (PESEL або українські документи), можна отримати безкоштовну онлайн-консультацію лікаря та отримати документ з рецептом. Рецепт приходить у pdf-файлі, по ньому можете купити ліки в аптеці.

«Проконсультуйтесь з вашим лікарем з України, він може і написати рецепт (бажано мати оригінал або фотокопію), — пояснює лікарка. — У рецепті мають бути вказані ваші ПІБ, вік, дані лікаря, назву ліків, дозування (все латиницею), також мають бути дата, печатки установи та лікаря. Показавши паспорт України в аптеці, можна теж купити ліки. Мало того, деколи фармацевти мають право виписувати рецепт, тому можуть переписати його згідно з вимогами».

У Словаччині можна замовити ліки онлайн benulekaren.sk.

«Ви можете попросити фармацевта продати вам ліки без рецепта, показавши українські документи — деколи вони йдуть назустріч. Проте не вимагайте цього, це особиста ініціатива фармацевта. Можна попросити резидента країни, аби він звернувся до лікаря по рецепт. Можна попросити ліки або рецепт у друзів чи родичів, які приїздять з України у ваші краї, або ж у перевізників. Але зважайте на те, що ліки мають правила транспортування, тому обережно».

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